رينو تقدم R4 E-Tech سوسيتي الكهربائية الجديدة.. صور

صبري طلبه

كشفت رينو عن نسخة كهربائية جديدة مخصصة للأعمال من طرازها R4 E-Tech، والتي تنطلق عالميًا تحت اسم سوسيتي، والتي تستهدف شريحة المهنيين الباحثين عن مركبة تجمع بين كفاءة الفان التجاري وملامح الكروس أوفر العصري.

تأتي هذه النسخة لتقدم حلًا ذكيًا لأصحاب الأعمال الصغيرة والخدمات الحضرية، ممن يحتاجون إلى وسيلة نقل عملية للبضائع دون التخلي عن التصميم الأنيق أو الاستخدام المريح في الحياة اليومية.

رينو سوسيتي أداء كهربائي متميز ومدى عملي 

تعتمد رينو R4 E-Tech سوسيتي على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، مع بطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة تتيح مدى سير يصل إلى 409 كيلومتر وفقًا لـ WLTP.

وتوفر رينو سوسيتي خيارات شحن متعددة، منها شحن من 15% إلى 80% خلال 3 ساعات عبر شاحن AC بقدرة 11 كيلوواط، أو تقنية شحن سريع خلال 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن DC بقدرة 100 كيلوواط.

تجهيزات وموصفات سيارة رينو سوسيتي

تم الاستغناء عن المقاعد الخلفية لصالح مساحة تحميل عملية تشمل قاعدة بلاستيكية مقاومة للانزلاق لتثبيت البضائع، بالإضافة إلى خطافات أرضية لتثبيت الحمولة، وفاصل صلب بين المقصورة الأمامية ومنطقة الشحن، وسعة تحميل رئيسية تصل إلى 1,045 لتر.

وتضم السيارة مقصورة تخزين خفية سعة 55 لتر تحت الأرضية، وطول تحميل يبلغ 1.20 متر، مع حمولة قصوى تصل إلى 345 كيلوجرام، بالإضافة إلى تصميم عصري من الخارج، وجنوط رياضية، مع مقدمة حادة الشكل، وعدد 4 أبواب إلى جانب الباب الخلفي.

أسعار السيارة رينو سوسيتي عالميًا 

تقدم السيارة رينو سوسيتي في السوق الفرنسي بأسعار تبدأ من 29,300 يورو للفئة Evolution، بينما يبدأ سعر الفئة Techno من 30,900 يورو أي ما يعادل 36,600 دولار.

