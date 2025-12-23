كأس عاصمة مصر| تشكيل مودرن سبورت ووادي دجلة

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة بكأس عاصمة مصر.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت، فريق مودرن سبورت نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:"

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد ، محمد صبري ، محمد هلال، أدم رجم

هجوم: جودوين شيكا

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمود عادل أحمد دحرج سيف تقا أحمد داهش

خط الوسط: إسلام كاكو محمد عبدالعاطي هشام محمد

خط الهجوم: محمد عبد الرحيم حمزة حسان أحمد فاروق