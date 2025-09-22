قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي U9 تكسر رقم بوجاتي.. الأسرع في العالم

صبري طلبه

في إنجاز يعيد رسم ملامح المنافسة في عالم السيارات الخارقة، أعلنت بي واي دي الصينية، عبر علامتها المتخصصة يانج وانج، عن تسجيل رقم قياسي جديد لسيارة إنتاجية، بعد أن وصلت طرازها الكهربائي Extreme U9 إلى سرعة مذهلة بلغت 496.2 كيلومتر في الساعة، وذلك على مضمار ATP الشهير في بابنبورج في ألمانيا، بقيادة السائق المحترف مارك باسنج.

تعتمد سيارة بي واي دي U9 Extreme على 4 محركات كهربائية متطورة تنتج قدرة إجمالية هائلة تبلغ 2,978 حصانًا، ما يعادل أكثر من ضعف قوة النسخة القياسية من U9 كما أنها أول سيارة إنتاجية تبنى على منصة كهربائية بجهد 1,200 فولت.

ومن المقرر أن يتم إنتاج عدد 30 نسخة فقط من هذا الطراز فائق الأداء، دون الإعلان عن السعر الرسمي حتى هذه اللحظة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جميع النسخ سيتم حجزها وبيعها خلال فترة قصيرة جدًا نظرًا للأداء الاستثنائي والندرة.

تسارع مذهل يكسر حاجز الـ 500 كم/س

خلال تجربة الأداء، تم رصد السيارة وهي تتخطى بسرعات متتالية حاجز الـ 450 كم/س و470 كم/س بكل سلاسة، قبل أن يضطر السائق إلى تقليص السرعة تجنبًا لانحرافها عن المسار.

وتشير التحليلات إلى أن السيارة كانت قادرة على كسر حاجز 500 كم/س لولا التوقف الاحترازي في اللحظات الأخيرة، ولم يقتصر تألق U9 Extreme  على السرعة القصوى فقط، بل سجلت إنجازًا آخر على حلبة نوربورغرينغ الأسطورية.

حيث تمكن السيارة من قطع اللفة المحددة في زمن يبلغ 6 دقائق و59.157 ثانية، وبذلك تنتزع لقب أسرع سيارة كهربائية إنتاجية على الحلبة من منافستها الأشرس شاومي SU7 ألترا، والتي سجلت مدة زمنية لنفس المسافة بلغت 7:04.957 دقيقة.

تفوق بي واي دي U9 على أسرع السيارات

جاء هذا الإنجاز الصيني المذهل بعد فترة وجيزة من تفوق U9 Extreme على طراز ريماك نيفيرا الخارق، لتصبح رسميًا أسرع سيارة كهربائية في العالم.

كما أنها تجاوزت الرقم الذي حققته بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ عام 2019، والذي بلغ 490.4 كم/س، لتضع نفسها في قلب المنافسة مع أعظم صانعي السيارات الخارقة في أوروبا.

