نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى

الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق
إسراء صبري

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن شهر رجب من الأشهر المباركة التي تحمل مكانة روحية خاصة في الإسلام، مشددًا على أهمية استحضار فضائله والتعامل معه باعتباره محطة إيمانية تعين المسلم على زيادة التقوى والاقتراب من الله.

وأضاف كيلاني، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على تعظيم شهر رجب، لافتًا إلى أن بعض الأحاديث الواردة في فضله وإن كان فيها ضعف، إلا أن الفقهاء أجمعوا على جواز العمل بها في فضائل الأعمال والأمور الحسنة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم أكد على تعظيم شعائر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

وأوضح أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، إلى جانب محرم وذو القعدة وذو الحجة، والتي تتميز بفضلها ومكانتها الخاصة في الشريعة الإسلامية.

وزارة الأوقاف الأوقاف شهر رجب الإسلام محرم

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الفنان محمد عبده

وفاة الفنان محمد عبده.. ظهر مع يحيى الفخراني

محمود حميدة

محمود حميدة يغادر المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالته الصحية

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

دياب ضيف أبلة فاهيتها.. غدا

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

