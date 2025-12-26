محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن شهر رجب من الأشهر المباركة التي تحمل مكانة روحية خاصة في الإسلام، مشددًا على أهمية استحضار فضائله والتعامل معه باعتباره محطة إيمانية تعين المسلم على زيادة التقوى والاقتراب من الله.

وأضاف كيلاني، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على تعظيم شهر رجب، لافتًا إلى أن بعض الأحاديث الواردة في فضله وإن كان فيها ضعف، إلا أن الفقهاء أجمعوا على جواز العمل بها في فضائل الأعمال والأمور الحسنة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم أكد على تعظيم شعائر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

وأوضح أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، إلى جانب محرم وذو القعدة وذو الحجة، والتي تتميز بفضلها ومكانتها الخاصة في الشريعة الإسلامية.