شهر رجب سمي بالأصم والأصب.. أزهري يشرح

أكد الدكتور عبدالله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وأن له أسماء كثيرة، وذلك دليل على عظم هذا الشهر.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن شهر رجب سمي بالأصم، والأصب، بالأصم لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح، وسمي بالأصب، وفسروا معناه بأنه يصب في الخير ويكثر فيه البركات.

ولفت إلى أن شهر رجب يكون مقدمات لشهر رمضان المبارك، وأن شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد.

وأشار إلى أن الإنسان في شهر رجب عليه أن يحافظ على نفسه، وأن يستغل عمل الخيرات لحصد الحسنات الكثيرة المضاعفة من الأعمال الخيرية، والمباركة.