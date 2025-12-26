قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: دفاع منتخب مصر مطالب بالتركيز خلال مباراة جنوب إفريقيا
قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة.. رسائل وحدة وتضامن من قلب بغداد
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة.. رسائل وحدة وتضامن من قلب بغداد

قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة
قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة

قالت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إن قداس عيد الميلاد أُقيم في كنيسة سيدة النجاة وسط أجواء روحانية وشعبية، حيث سبقت القداس احتفالات وطقوس دينية أدتها الطائفة المسيحية، وأتاحت في الوقت نفسه للعراقيين من مختلف المكونات مشاركة فرحة الميلاد، في مشهد عكس روح التضامن والتآخي بين أبناء الشعب العراقي.

وأضافت «التميمي» أن القداس أُقيم بحضور رئيس الوزراء وعدد من القيادات السياسية، وهو حضور يحمل دلالات مهمة ورسائل دعم وطمأنة للمسيحيين داخل العراق، ويؤكد حرص الدولة على مشاركة المواطنين المسيحيين مناسباتهم الدينية والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة.

وأوضحت هبة التميمي أن هذه الأجواء جسدت معنى أن العراقيين قلب واحد، حيث تفاعل المواطنون مع المناسبة باعتبارها عيدًا لكل العراقيين، وليس لطائفة بعينها، بما يعكس روح المشاركة والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع.

وأكدت «التميمي» أن قداس عيد الميلاد هذا العام حمل رسالة إنسانية ووطنية، مفادها أن الأعياد الدينية في العراق تمثل مناسبات جامعة تعزز قيم التعايش والتضامن، وتؤكد أن الفرح يمكن أن يكون مساحة مشتركة تجمع جميع أبناء الوطن.
 

https://www.youtube.com/shorts/E9-c-HFnhy0
 

القاهرة الإخبارية قداس عيد الميلاد عيد الميلاد قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

ترشيحاتنا

Xiaomi Buds 6

صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد