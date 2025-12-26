قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة.. رسائل وحدة وتضامن من قلب بغداد

قالت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إن قداس عيد الميلاد أُقيم في كنيسة سيدة النجاة وسط أجواء روحانية وشعبية، حيث سبقت القداس احتفالات وطقوس دينية أدتها الطائفة المسيحية، وأتاحت في الوقت نفسه للعراقيين من مختلف المكونات مشاركة فرحة الميلاد، في مشهد عكس روح التضامن والتآخي بين أبناء الشعب العراقي.

وأضافت «التميمي» أن القداس أُقيم بحضور رئيس الوزراء وعدد من القيادات السياسية، وهو حضور يحمل دلالات مهمة ورسائل دعم وطمأنة للمسيحيين داخل العراق، ويؤكد حرص الدولة على مشاركة المواطنين المسيحيين مناسباتهم الدينية والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة.

وأوضحت هبة التميمي أن هذه الأجواء جسدت معنى أن العراقيين قلب واحد، حيث تفاعل المواطنون مع المناسبة باعتبارها عيدًا لكل العراقيين، وليس لطائفة بعينها، بما يعكس روح المشاركة والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع.

وأكدت «التميمي» أن قداس عيد الميلاد هذا العام حمل رسالة إنسانية ووطنية، مفادها أن الأعياد الدينية في العراق تمثل مناسبات جامعة تعزز قيم التعايش والتضامن، وتؤكد أن الفرح يمكن أن يكون مساحة مشتركة تجمع جميع أبناء الوطن.



