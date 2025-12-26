يسوع فلسطيني.. إعلان يثير الجدل في قلب نيويورك خلال عيد الميلاد

أثارت لوحة إعلانية رقمية في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك جدلاً واسعاً خلال موسم عيد الميلاد، بعد أن كُتب عليها عبارة: "يسوع فلسطيني"، وتهدف اللوحة، التي رعتها اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إلى فتح نقاش حول القضية الفلسطينية وإثارة الوعي بين المارة والسياح.



وأوضحت اللجنة أن الرسالة قابلة للتأويل، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من اللوحة هو تسليط الضوء على القاسم المشترك بين المجتمعات العربية والإسلامية والمسيحيين في الولايات المتحدة، وقد وصف بعض الزوار الإعلان بأنه استفزازي ومثير للجدل، بينما اعتبر آخرون أن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه وأن يسوع "ملك للجميع".



وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، عابد أيوب، إلى أن اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير تُستأجر منذ بداية العام ويتم تغيير الرسائل أسبوعياً، مؤكداً أن الهدف هو مشاركة لحظات رمزية مع أبناء الجالية العربية والمسيحية، وإثارة النقاش حول القضايا الإنسانية والاجتماعية في فلسطين.



كما تم وضع لوحة جديدة هذا الأسبوع تحمل عبارة: "كان يسوع سيقول: اهدموا هذا الجدار"، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ومن المتوقع ظهور لافتات أخرى خلال احتفالات رأس السنة.