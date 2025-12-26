قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش
حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية
رعاية الإسلام للطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة
هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025
توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
أخبار العالم

يسوع فلسطيني.. إعلان يثير الجدل في قلب نيويورك خلال عيد الميلاد

فرناس حفظي

أثارت لوحة إعلانية رقمية في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك جدلاً واسعاً خلال موسم عيد الميلاد، بعد أن كُتب عليها عبارة: "يسوع فلسطيني"، وتهدف اللوحة، التي رعتها اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إلى فتح نقاش حول القضية الفلسطينية وإثارة الوعي بين المارة والسياح.


وأوضحت اللجنة أن الرسالة قابلة للتأويل، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من اللوحة هو تسليط الضوء على القاسم المشترك بين المجتمعات العربية والإسلامية والمسيحيين في الولايات المتحدة، وقد وصف بعض الزوار الإعلان بأنه استفزازي ومثير للجدل، بينما اعتبر آخرون أن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه وأن يسوع "ملك للجميع".


وأشار المدير التنفيذي للمنظمة، عابد أيوب، إلى أن اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير تُستأجر منذ بداية العام ويتم تغيير الرسائل أسبوعياً، مؤكداً أن الهدف هو مشاركة لحظات رمزية مع أبناء الجالية العربية والمسيحية، وإثارة النقاش حول القضايا الإنسانية والاجتماعية في فلسطين.


كما تم وضع لوحة جديدة هذا الأسبوع تحمل عبارة: "كان يسوع سيقول: اهدموا هذا الجدار"، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ومن المتوقع ظهور لافتات أخرى خلال احتفالات رأس السنة.

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

الراجل مات.. قرار بشأن المتهم بدهس شخص بسيارته في القاهرة

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

