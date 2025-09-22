قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
سعر ومواصفات تانك 300 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة تانك 300 موديل 2025 في السوق السعودي بعدد من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 149,385 ريال، وتأتي السيارة بتصميم رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام.

محرك وأداء تانك 300

تستمد تانك 300 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 217 حصانًا، و387 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تجهيزات تانك 300 

تضم السيارة تانك 300 نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، وشاشة عدادات رقمية قياسها 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ودعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

زودت تانك 300 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية، مساعد تحديد المسار، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة.

أبعاد السيارة تانك 300 

ترتكز تانك 300 على جنوط 17 بوصة من الألومنيوم، وقاعدة عجلات طولها 2.750 مم، وبنسبة طول إجمالية بلغت 4.760 مم، و1.930 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.903 مم، بينما يصل الوزن الكلي للسيارة إلى 2.155 كجم.

أسعار تانك 300 موديل 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأولى من تانك 300 موديل 2025 في السعودية بسعر 149,385 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 158,585 ريال سعودي.

