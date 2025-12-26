سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث

سجل سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025؛ استقرارا دون تغيير على مستوى السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار داخل الأسواق ثباتًا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم.

لماذا ثبت الدولار؟

جاء استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه، بعد تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين اعتبارا من اليوم وحتى مساء غد السبت.

تعاملات الدولار

وفي آخر تداولات لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك أمس، صعد سعر الصرف الأجنبي بمقدار 5 قروش على مدار الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار اليوم نحو 47.54 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أكبر سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي، سايب، التنمية الصناعية".