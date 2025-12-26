الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استقرارًا على أغلب أنحاء البلاد، حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

ويشهد طقس اليوم، فرص ضعيفة لسوق أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحر، ومن المتوقع أن تسجل درجة ️الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 21 درجة نهارا.

شهد الطقس، صباحا شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وصلت لحد الضباب على بعض الطرق، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة نتيجة الشبورة الكثيفة صباحا، فيما تظل الأجواء خلال ساعات الليل شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل إلى متران ونصف المتر.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

بينما تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خلال الطقس اليوم، فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 9 درجات.

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة.



