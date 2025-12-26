قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استقرارًا على أغلب أنحاء البلاد، حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. 

ويشهد طقس اليوم، فرص ضعيفة لسوق أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحر، ومن المتوقع أن تسجل درجة ️الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 21 درجة نهارا.

شهد الطقس، صباحا شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10  صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وصلت لحد الضباب على بعض الطرق، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة نتيجة الشبورة الكثيفة صباحا، فيما تظل الأجواء خلال ساعات الليل شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل إلى متران ونصف المتر.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

بينما تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خلال الطقس اليوم، فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجات.
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 9 درجات.
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات.
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة.

 

الطقس اليوم حالة الطقس الطقس في مصر درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق

تجربة هندية على طرق أسيوط.. محافظ الإقليم يختتم مباحثات توطين التكنولوجيا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء ويبحثان تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

جهود متنوعة

أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

