سعر ومواصفات أرخص سيارة من MG في السوق السعودي

تقدم إم جي الصينية سيارتها MG3 موديل 2025 كأرخص خيار في تشكيلتها داخل السوق السعودي، ضمن فئة الهاتشباك، ويأتي الطراز الجديد بتصميم عصري، مع باقة من الخيارات بحسب كل فئة، وسعر يبدأ من 44,850 ريال سعودي.

أداء ومحرك سيارة إم جي 3

تعتمد إم جي 3 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 109 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي للعجلات، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 3

تصميم وتجهيزات السيارة إم جي 3

تتميز MG3 بإضاءة نهارية ومصابيح خلفية هالوجين، بينما تتوفر في فئة Deluxe تجهيزات إضافية تشمل مصابيح أمامية LED، مرايا قابلة للطي ومدفأة كهربائيًا مزودة بإشارات انعطاف، وفتحة سقف كهربائية، كما تأتي السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 15 أو 16 بوصة حسب الفئة.

إم جي 3

تضم السيارة شاشة ترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، ومقود متعدد الوظائف، وتختلف التجهيزات الصوتية حسب الفئة بين نظام صوتي من سماعتين إلى ست سماعات، مع نوافذ كهربائية ومكيف هواء.

إم جي 3

أنظمة سلامة للسيارة إم جي 3

زودت MG3 بمجموعة من أنظمة الأمان تشمل وسائد هوائية لحماية الركاب، ونظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرا للمساعدة أثناء عملية الاصطفاف.

إم جي 3

أسعار السيارة إم جي 3 2025 في السوق السعودي

تقدم سيارة إم جي 3 2025 في السعودية من خلال 3 فئات، الأولى Standard بسعر يبدأ من 44,850 ريال سعودي، والثانية Comfort بسعر يبدأ من 54,975 ريال سعودي، بينما يبدأ سعر الفئة الثالثة Deluxe وهي الأعلى تجهيزًا من 61,035 ريال سعودي.