قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار إم جي U9 الجديدة 2026 في السعودية

إم جي U9 موديل 2026
إم جي U9 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي U9 موديل 2026، وتنتمي U9 لفئة السيارات البيك أب، وتم تصميمها لاقتحام الطرق الوعرة والغير ممهدة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلكس و فورد رينجر .

 إم جي U9 موديل 2026

مواصفات إم جي U9 موديل 2026

زودت سيارة إم جي U9 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك ضخم مطلي بالكروم ، وأضواء LED عصرية، وصداد أمامي معاد التصميم يبرز الطابع الرياضي للشاحنة، وبها باب خلفي كهربائي ذكي يمكن استخدامه كمسند أو مقعد صغير، وبها حامل أكواب مدمج، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصه للعدادات والمعلومات الوسطية تمنح تجربة قيادة عصرية .

 إم جي U9 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إم جي U9 موديل 2026 بها، نظام ترفيهي متطور يدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها مقاعد أمامية بخاصية التهوية والتدفئة وحتى التدليك، وبها سقف بانوراما، ونظام صوتي مميز من JBL مكون من 8 سماعات .

محرك إم جي U9 موديل 2026

تستمد سيارة إم جي U9 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خاصة نظام الدفع الرباعي المزود بوضعية لو رينج للطرق الوعرة.

 إم جي U9 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة إم جي U9 موديل 2026 نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات (Multi-link) بدلاً من النوابض التقليدية، وهذا النظام يضمن ثباتاً ممتاز على الطرق الوعرة وراحة أكبر للركاب في المقاعد الخلفية .

سعر إم جي U9 موديل 2026

 إم جي U9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي U9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 133 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي U9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان سيارة U9 الجديدة هي مشروع مدروس يضع MG على خريطة المنافسة في أسواق الشاحنات الأساسية في أمريكا وأستراليا، وذلك بفضل التصميم العصري، والمقصورة الفاخرة، والقوة الكبيرة، ونظام التعليق المتطور، كما تفتح إم جي U9  الباب أمام جيل جديد من محبي البيك أب العصري والعملي .

السيارات البيك أب تويوتا هايلكس إم جي U9 موديل 2026 U9 موديل 2026 مواصفات إم جي U9 محرك إم جي U9 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

7 مليارات يورو حزمة تمويلية لمصر.. ماذا ناقش الرئيس السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي؟

أرشيفية

عاجل| مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار

الرئيس السيسي

أبرز ملفات النقاش بين الرئيس السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد