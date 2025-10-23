أسعار إم جي U9 الجديدة 2026 في السعودية

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي U9 موديل 2026، وتنتمي U9 لفئة السيارات البيك أب، وتم تصميمها لاقتحام الطرق الوعرة والغير ممهدة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلكس و فورد رينجر .

إم جي U9 موديل 2026

مواصفات إم جي U9 موديل 2026

زودت سيارة إم جي U9 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك ضخم مطلي بالكروم ، وأضواء LED عصرية، وصداد أمامي معاد التصميم يبرز الطابع الرياضي للشاحنة، وبها باب خلفي كهربائي ذكي يمكن استخدامه كمسند أو مقعد صغير، وبها حامل أكواب مدمج، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصه للعدادات والمعلومات الوسطية تمنح تجربة قيادة عصرية .

إم جي U9 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إم جي U9 موديل 2026 بها، نظام ترفيهي متطور يدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها مقاعد أمامية بخاصية التهوية والتدفئة وحتى التدليك، وبها سقف بانوراما، ونظام صوتي مميز من JBL مكون من 8 سماعات .

محرك إم جي U9 موديل 2026

تستمد سيارة إم جي U9 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خاصة نظام الدفع الرباعي المزود بوضعية لو رينج للطرق الوعرة.

إم جي U9 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة إم جي U9 موديل 2026 نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات (Multi-link) بدلاً من النوابض التقليدية، وهذا النظام يضمن ثباتاً ممتاز على الطرق الوعرة وراحة أكبر للركاب في المقاعد الخلفية .

سعر إم جي U9 موديل 2026

إم جي U9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي U9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 133 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي U9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان سيارة U9 الجديدة هي مشروع مدروس يضع MG على خريطة المنافسة في أسواق الشاحنات الأساسية في أمريكا وأستراليا، وذلك بفضل التصميم العصري، والمقصورة الفاخرة، والقوة الكبيرة، ونظام التعليق المتطور، كما تفتح إم جي U9 الباب أمام جيل جديد من محبي البيك أب العصري والعملي .