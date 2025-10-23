قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
أسهم السيارات الكهربائية الصينية تتراجع متأثرة بخسائر تسلا

أ ش أ

تراجعت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية، متتبعة انخفاضات ما بعد الإغلاق في سهم تسلا الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أرباح فصلية دون التوقعات وحذّرت من ارتفاع كبير في التكاليف خلال العام المقبل.


وهبط سهم شركة بي واي دي (BYD Co) المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.9%، بينما تراجعت أسهم نيو (NIO Inc) ولي أوتو (Li Auto Inc) وليب موتور تكنولوجي (Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd) وإكسبنج (Xpeng Inc) بين 0.9% و2.5%، لتسجل خسائر متزامنة مع انخفاض سهم تسلا بنحو 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق.


وذكر موقع (ماركت اسكرينر) الأمريكي، اليوم /الخميس/، أن رغم أن تسلا سجلت إيرادات قياسية مدفوعة بزيادة تسليم السيارات خلال الربع الثالث، إلا أن الأرباح جاءت أقل من توقعات السوق بسبب ارتفاع الإنفاق على الرسوم الجمركية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.


كما أشارت الشركة إلى نيتها رفع الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير بحلول عام 2026، في إطار سعيها للتحول بعيدًا عن قطاع السيارات الكهربائية المتباطئ نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات.


وأوضح التقرير أن قفزة تسليمات تسلا في الربع الثالث جاءت بشكل أساسي نتيجة انتهاء العمل بالحوافز الضريبية الأمريكية على السيارات الكهربائية، ما دفع المستهلكين إلى الإسراع في الشراء قبل انقضاء فترة الدعم.


وتواجه تسلا تباطؤًا في المبيعات خارج الولايات المتحدة، خصوصًا في أوروبا وآسيا، حيث تتصاعد المنافسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية.


ويرى محللون أن المنافسة المتزايدة وضعف الطلب قد يدفعان تسلا إلى مزيد من خفض الأسعار وإطلاق طرازات أرخص، وهو ما قد يشكل ضغطًا سلبيًا على الشركات الصينية المنافسة. 


وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من أكتوبر عن نسخ منخفضة السعر من طرازي Model Y وModel 3.


ولا تزال سوق السيارات الكهربائية في الصين غارقة في حرب أسعار محتدمة، مع سعي شركات مثل شاومي (Xiaomi Corp) واللاعبين الجدد إلى انتزاع حصة أكبر في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، بينما تواصل تسلا خفض أسعارها بقوة في الصين، ما أدى إلى تآكل هوامش أرباحها خلال الأعوام الأخيرة.
 

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا

النفط

أسعار النفط تقفز بنسبة 3% بعد مراجعة الهند مشترياتها من الخام الروسي عقب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل

الأسهم الآسيوية تواصل التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

الأسهم الآسيوية تواصل التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

