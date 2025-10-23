أسهم السيارات الكهربائية الصينية تتراجع متأثرة بخسائر تسلا

تراجعت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية، متتبعة انخفاضات ما بعد الإغلاق في سهم تسلا الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أرباح فصلية دون التوقعات وحذّرت من ارتفاع كبير في التكاليف خلال العام المقبل.



وهبط سهم شركة بي واي دي (BYD Co) المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.9%، بينما تراجعت أسهم نيو (NIO Inc) ولي أوتو (Li Auto Inc) وليب موتور تكنولوجي (Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd) وإكسبنج (Xpeng Inc) بين 0.9% و2.5%، لتسجل خسائر متزامنة مع انخفاض سهم تسلا بنحو 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق.



وذكر موقع (ماركت اسكرينر) الأمريكي، اليوم /الخميس/، أن رغم أن تسلا سجلت إيرادات قياسية مدفوعة بزيادة تسليم السيارات خلال الربع الثالث، إلا أن الأرباح جاءت أقل من توقعات السوق بسبب ارتفاع الإنفاق على الرسوم الجمركية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.



كما أشارت الشركة إلى نيتها رفع الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير بحلول عام 2026، في إطار سعيها للتحول بعيدًا عن قطاع السيارات الكهربائية المتباطئ نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات.



وأوضح التقرير أن قفزة تسليمات تسلا في الربع الثالث جاءت بشكل أساسي نتيجة انتهاء العمل بالحوافز الضريبية الأمريكية على السيارات الكهربائية، ما دفع المستهلكين إلى الإسراع في الشراء قبل انقضاء فترة الدعم.



وتواجه تسلا تباطؤًا في المبيعات خارج الولايات المتحدة، خصوصًا في أوروبا وآسيا، حيث تتصاعد المنافسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية.



ويرى محللون أن المنافسة المتزايدة وضعف الطلب قد يدفعان تسلا إلى مزيد من خفض الأسعار وإطلاق طرازات أرخص، وهو ما قد يشكل ضغطًا سلبيًا على الشركات الصينية المنافسة.



وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من أكتوبر عن نسخ منخفضة السعر من طرازي Model Y وModel 3.



ولا تزال سوق السيارات الكهربائية في الصين غارقة في حرب أسعار محتدمة، مع سعي شركات مثل شاومي (Xiaomi Corp) واللاعبين الجدد إلى انتزاع حصة أكبر في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، بينما تواصل تسلا خفض أسعارها بقوة في الصين، ما أدى إلى تآكل هوامش أرباحها خلال الأعوام الأخيرة.

