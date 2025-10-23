مواصفات كيا سبورتاج 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026.

وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سبورتاج موديل 2026

وجاءت تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سبورتاج موديل 2026، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد كيا سبورتاج موديل 2026

تأتى سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4540 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2026

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2026

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح ضباب .

أسعار كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .