بـ 350 ألف جنيه .. تركب عربية ايه مستعملة في 2025 | 5موديلات

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا، وبيجو 207، وسكودا أوكتافيا ، وهيونداي أتوس، ودايو نوبيرا .

تستمد سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 254 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة بيجو 207 موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة بيجو 207 موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطعه مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 من قطع مسافة 121 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 داخل سوق السيارات باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 157 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .