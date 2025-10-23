أجبروه على فتحه.. السجن عامين للمتهمين في واقعة التعدي على عامل مزلقان بالإسماعيلية

حكمت محكمة جنح فايد، بالإسماعيلية على المتهمين في واقعة التعدي على عامل مزلقان وإجباره على فتح المزلقان بالقوة حال عبور أحد القطارات، بالسجن لمدة عامين لكل منهما وإلزامهما بدفع كفالة ألفي جنيه بالإضافة إلى مصروفات التقاضي.

تفاصيل واقعة التعدي

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو الماضي حيث فوجئ عامل مزلقان بقرية أبو سميحة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية، بمحاولة احدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم أحد القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر "نجله" بالتعدي عليه وإحداث إصابات بالغة به ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بعد فقده للوعي.