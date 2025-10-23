قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسّدت رؤية مصر المتوازنة

النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاتحاد الأوروبي تُعد زيارة بالغة الأهمية وتمثل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من زخم اقتصادي وسياسي غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب عادل عتمان أن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات إقليمية ودولية كبرى، وتؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والطاقة، والتحول الأخضر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والأمن الإقليمي.

كما أشاد النائب عادل مأمون عتمان بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، مؤكدًا أنها جسّدت رؤية مصر المتوازنة في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ورسخت مكانتها كشريك أساسي في استقرار المنطقة ودعم التنمية والسلام.
وأضاف أن كلمة الرئيس عكست بوضوح النهج المصري القائم على الحوار والبناء والتعاون المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم.

وأشار النائب عادل عتمان إلى أن القمة المصرية الأوروبية المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي في ملفات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية قوية وموقع جغرافي فريد يجعلها جسرًا استراتيجيًا بين أوروبا وإفريقيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريكًا موثوقًا به في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات الاقتصادية العالمية. 
كما أن الزيارة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي مع مختلف الأطراف الأوروبية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي القيادة السياسية المصرية القمة المصرية الأوروبية بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح

جانب من المنتدى

«البحوث الإسلامية» يعقد المنتدى الثقافي الأول لمنفذ مطبوعات الأزهر

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد