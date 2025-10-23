قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصريون في بروكسل يصنعون ملحمة وطنية لدعم الرئيس السيسي

ايمن علام ممثل المصريين بالخارج
ايمن علام ممثل المصريين بالخارج
ايمن محمد


​شكلت الجاليات المصرية القادمة من مختلف الدول الأوروبية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، "ملحمة وطنية" لتأييد ودعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية.

 وقد التف المصريون حول مبنى الاتحاد الأوروبي، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، وهتفوا  لدعم مواقف الرئيس السيسي التي تسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدين على الدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة.
​منذ وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في بروكسل، حرص المصريون بالخارج على التجمع حوله، وعبروا عن مشاعرهم الوطنية العميقة، بل إن البعض قام بإعداد تمثال "ذهبي" رمزي وُضع في مدخل الفندق الذي يقيم به الرئيس السيسي. 


​وقال أيمن علام، ممثل الجاليات الأوروبية، أن المصريين المقيمين في مختلف دول القارة الأوروبية قدموا إلى بروكسل خصيصاً للترحيب بالرئيس السيسي ودعم مواقف مصر القوية الرامية إلى إحلال السلام واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

 وأشار علام إلى أن مصر دولة قوية، وتتمتع بعلاقات متينة مع دول الاتحاد الأوروبي في ظل قيادة الرئيس السيسي، مثمناً الدور الذي قام به وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي في إرساء قواعد هذه العلاقات القوية، مما يعكس نهضة كبيرة في الدبلوماسية المصرية.
​وأوضح ممثل في بلجيكا أن هذا التجمع والدعم جاء رغم عدم حصول المصريين في الخارج، وخاصة في أوروبا، على تمثيل برلماني كافٍ سواء في مجلس الشيوخ المصري أو في المعينين أو القائمة الوطنية أو في مجلس النواب وقوائم الأحزاب. 

مؤكداً أن هذا الأمر لم يمنعهم من أن يكونوا داعمين ومؤيدين لوطنهم الأم ولقيادته، و قطعوا مسافات طويلة من جميع أنحاء أوروبا للتعبير عن وحدتهم مع الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأوروبي. واختتم بقوله إن الغربة علّمتهم التمسك الدائم بالوطن الأم ودعم استقراره، فـ "لا شيء يغني عن الوطن الأم مهما تباعدت المسافات". 
 

جنوب سيناء المصريين بالخارج تاييد الرئيس السيسي بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد