إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل

ذكرت مواقع عالمية إصابة كيم كاردشيان، بتمدد في الأوعية الدموية بالدماغ، وذلك بحسب النتائج التي أسفرت عنها أشعة الرنين المغناطيسي.

وكشفت تقارير صحفية أن الإصابة جاءت نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها بعد تجربة الانفصال الأخيرة.

كيم كاردشيان

جدير بالذكر أن كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، وانفصلت عنه أيضا.