قصور الثقافة تسدل الستار على ملتقى شباب المخرجين و"هاملت وأشباحه" يحصد المركز الأول

على مسرح السامر بالعجوزة، أسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى شباب المخرجين الجدد، الذى أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار 10 أيام مليئة بالإبداع، على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

شهد حفل الختام اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج الكبير عصام السيد، الفنان د. أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، وأعضاء لجنة التحكيم الفنان عزت زين، الكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان، ولفيف من المسرحيين والنقاد والإعلاميين.

وأعرب اللواء خالد اللبان عن سعادته بما شهده الملتقى من إبداع، بعد عشرة أيام من العمل الجاد، والبحث، والتجريب، والعشق الحقيقي للفن، مؤكدا إن ما شاهدناه من عروض خلال هذا الملتقى يبعث على الفخر، ويؤكد أن لدينا جيلا جديدا من المخرجين يمتلك الوعي، والجرأة على طرح الأسئلة وإعادة اكتشاف النصوص الكلاسيكية برؤى معاصرة ومتفردة.

واستهلت فعاليات الحفل الذي أخرجه سامح بسيوني، وقدمته الفنانة إيمان رجائي، بتقديم رستاتيف مسرحي بطولة الفنانين كريم أدريانو وخالد محروس، أعقبه فقرة غنائية للفنان سامح يسري، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جوائز الملتقى





وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالملتقى، وجاءت كالتالي:

أفضل عرض مسرحي



المركز الأول: "هاملت وأشباحه" لفرقة قصر ثقافة بني سويف

المركز الثاني: "من يكون" لفرقة مركز الجيزة الثقافي

المركز الثالث: "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة

النص المسرحي



المركز الأول: للكاتب أحمد الغندور عن نص "حكاية منزل محطم" لفرقة بيت ثقافة بولكلي

المركز الثاني: للكاتب أحمد الملواني عن نص "ظل الأمير" لفرقة قصر ثقافة المحمودية

الديكور

المركز الأول: إسلام جمال عن عرض "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة

المركز الثاني: عبد الحميد عماد عن عرض "من يكون" لفرقة مركز الجيزة الثقافي

التمثيل (رجال)



المركز الأول: محمود رفعت عن دوره فى عرض "هيموفيليا" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق

المركز الثاني: مناصفة بين أحمد الخطيب عن دوره في عرض "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، وعمرو فوزي عن دوره في عرض "حكاية منزل محطم" لفرقة بيت ثقافة بولكلي

التمثيل (نساء)



المركز الأول: هايدى زكي عن دورها في عرض "هاملت.. المحطة الجاية" لفرقة قصر ثقافة دمنهور

المركز الثاني: رنا خالد عن دورها في عرض "هيموفيليا" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق

الإخراج





المركز الأول: للمخرج عبد الرحمن أشرف عن عرض "هاملت وأشباحه" لفرقة قصر ثقافة بني سويف

المركز الثاني: للمخرج عبد الخالق أحمد عن عرض "من يكون" لفرقة مركز الجيزة الثقافي

المركز الثالث" المخرج محمد موسى عن عرض "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة

ومنحت اللجنة جائزة خاصة لكل من: الشاعر ناظم نور الدين عن أشعار عرض "هاملت وأشباحه" لفرقة قصر ثقافة بني سويف، الفنان أدهم صلاح عن تأليف موسيقى وألحان عرض "هاملت وأشباحه" لفرقة قصر ثقافة بني سويف، عرض "حكاية منزل محطم" لفرقة بيت ثقافة بولكلي، وحصل عرض "هاملت المحطة الجاية" لفرقة قصر ثقافة دمنهور على جائزة أفضل أداء جماعي.

كما منحت شهادة تميز لكل من: إسلام جمال عن أزياء عرض "إطار لم ينكسر" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، محمد علي عن تصميم دعاية عرض "هاملت وأشباحه" لفرقة قصر ثقافة بني سويف، أحمد صلاح عن دوره في عرض "جحر الأفاعي" لفرقة قصر ثقافة المحلة.

هذا بالإضافة إلى تقديم شهادات الاعتماد لستة من شباب المخرجين وهم: ماركو فؤاد (الشرقية)، محمد أبو شعرة (البحيرة)، محمد موسى (دمياط)، عبد الرحمن أشرف (بني سويف)، عبد الخالق أحمد (الجيزة)، وأحمد محمد أحمد (الإسكندرية).

التكريمات

كما شهد الحفل تكريم المخرج الكبير خالد جلال "كشخصية ملهمة" لشباب المخرجين الجدد ولمشاريع التدريب، والمخرج الكبير عصام السيد "صاحب الأثر" فى مضمار الورش التدريبية، وذلك في حضور د. أيمن صبحي، الكاتب الصحفي يسري حسان، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب.

وأوصى الملتقى بضرورة تكليف مشرف فني متخصص لكل عرض، يتابع مراحل التنفيذ ويوجه المخرج، دعما للرؤية الإخراجية وتطويرا للمشروع الفني، مع تشكيل لجان متابعة فنية لمشاهدة العروض قبل تقديمها في الملتقى، لضمان جودة العرض وتكامله الفني.

كما أكدت التوصيات على عدم فرض نص موحد على جميع المشاركين، بل طرح تيمة فكرية مثل الهوية أو الحرية وغيرها من التيمات الدرامية، بما يفتح المجال لاختيار النصوص التي تجسد هذه الفكرة، دون قيد علي المخرجين، مع ضرورة تطوير برامج التدريب، وتعزيز مهارات الدراماتورج، وتقديم العروض في المواقع الثقافية بالمحافظات قبل المشاركة في الملتقى الختامي لاختبارها أمام الجمهور الحقيقي والاستفادة من ردود الفعل بما يسهم في تطويرها، هذا بالإضافة الاهتمام بجميع عناصر العرض المسرحي، من ديكور وإضاءة وموسيقى وأداء، وتوثيق مراحل العمل لضمان التطوير المستمر، وأخيرا تحديد موعد ملائم وثابت للمهرجان يحقق له التواجد الجماهيري والمتابعة النقدية.

أقيم ملتقى شباب المخرجين تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وشارك به 12 عملا مسرحيا، نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي من خلال الإدارة العامة للمسرح، تحت عنوان "هاملت.. من أنت؟"، وقدم المشاركون خلالها نصوصا مستوحاة من مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية مبتكرة.