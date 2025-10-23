القبض على لصين سرقا حقيبة موظفة من أمام بنك ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصان بسرقة حقيبة من إحدى السيدات أمام أحد البنوك ببورسعيد والهروب مستقلان دراجة نارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى، تبلغ لقسم شرطة المناخ ببوسعيد من (موظفة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور) بتضررها من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمغافلتها وسرقة حقيبة اليد خاصتها وبداخلها بعض المأكولات.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" ومرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بالتخلص من الحقيبة.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .