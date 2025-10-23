القبض على لص تخصص في سرقة الشقق تحت الإنشاء بحدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بكسر أبواب الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأحد المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة وسرقة محتوياتها.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك شركة تسويق- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبسؤاله قرر تعرض صديقه لواقعة سرقة وحدته السكنية وبسؤال الأخير (مالك معرض سيارات- مقيم بدائرة القسم) قرر أنه بتاريخ 14 الجارى فوجئ بكسر باب مسكنه "تحت الإنشاء" وسرقة محتوياته، فقام على أثر ذلك بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عامل خردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.