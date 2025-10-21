التفاصيل الكاملة لـ حادث دهس طفلة وجدها أمام مدرسة في حدائق الأهرام

تفحص الأجهزة الأمنية جميع كاميرات المراقبة المتوفرة في محيط حادث الدهس الذي وقع صباح اليوم في شارع ضيق بمنطقة حدائق الأهرام، وأسفر عن إصابة طفلة تبلغ 10 سنوات وجدها البالغ 77 عامًا، فيما لاذ السائق بالهرب.

كما استمعت فرق البحث الجنائي إلى أقوال عدد من الشهود الذين حضروا الواقعة، لتوثيق تفاصيل الحادث ومطابقة الروايات مع ما تظهره تسجيلات الفيديو.

وتعمل الأجهزة على تحليل التسجيلات بدقة لتحديد هوية السائق ومسار السيارة، وفحص أي دلائل تساعد في ضبط المتهم، تمهيدًا لتقديم تقرير شامل للنيابة العامة.

وتم تحرير المحضر رقم 46409 جنح حدائق الأهرام، وتواصل الجهات الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات وضبط المتهم المسؤول عن الحادث.

وتداولت منشورات على صفحات الفيسبوك بعدد من اللقطات التي رصدتها تسجيلات بعض الكاميرات، والتي تكشف مفاجأة صادمة، إذ ظهرت الأم بجانب ابنها البالغ 15 عامًا داخل السيارة أثناء القيادة الجنونية، ووجهت له تعليمات بالهرب فور الاصطدام، دون أي محاولة لمساعدة الضحايا.

وأظهر التسجيل أيضًا محاولة أحد العمال إيقاف السيارة باستخدام عصا خشبية، لكنه لم ينجح في منع الهروب، بينما الطفلة الناجية تعاني من كوابيس مستمرة وحالة خوف دائم، وفقًا لتصريحات والدتها.

ويعاني جد الضحية من مضاعفات خطيرة بسبب الإصابات، شملت كسورًا متعددة في الحوض والركبة والقدم، إضافة إلى جرح عميق بالرأس، وتم تأجيل العملية الجراحية المقررة بسبب صعوبات التخدير.