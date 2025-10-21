القبض على قائد دراجة نارية صدم شخصين بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بشخصين بالمنيا وفراره هارباً .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بقيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بشخصين وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم حال سيرهما بدائرة القسم وفراره هارباً .

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها ( عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة ) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





