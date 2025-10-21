زيارة وزير العدل لدار القضاء العالى للتهنئة بالعام القضائي الجديد

قام المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025م بزيارة إلى دار القضاء العالى، والتقى بالسيد المستشار/ عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم توجه إلى مقر مجلس الدولة، والتقى المستشار/ أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، و المستشارين أعضاء المجلس الخاص، وقد رافق سيادته السيد المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من المستشارين مساعدي الوزير ، بمناسبة بدء العام القضائى الجديد .

وقد أعرب المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل عن خالص التهنئة القضاة بهذه المناسبة، متمنياً لهم، عاماً قضائياً موفقاً حافلاً بمزيد من النجاح والعطاء في خدمةالمواطن،و تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأكد حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة.

وقد أعرب رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - ورئيس مجلس الدولة - رئيس المحكمة الإدارية العليا - وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.