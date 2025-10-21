إدمان مخدر الآيس دمر حياة الأسرة.. شاب يخنق شقيقه الأكبر ببولاق الدكرور

حاول فني منع شقيقه الأكبر من الإدمان وانتهى الأمر بقتله خنقا بعد مشادة كلامية بين الشقيقين داخل منزلهما بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة مدمن مخدرات مصاب بآثار خنق حول الرقبة، أسفر الفحص والتحري عن أن الجثة لشاب عاطل في العشرينات من عمره، مصاب بآثار خنق.

وتبين أن شقيقه 18 سنة، وراء قتله خنقًا، بسبب سوء سلوك المجني عليه، وإدمانه لمخدر الآيس ومحاولة سرقة منقولات المنزل "عفش البيت" لبيعها لشراء المخدرات، فحدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى تشابك بالأيدي، فأقدم المتهم على خنق المجني عليه بحبل ما أودى بحياته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.