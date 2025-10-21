قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
وزير العدل يزور مجلس الدولة لبحث تعزيز أوجه التعاون لخدمة العدالة

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ، والمستشارون أعضاء المجلس الخاص ، والأمين العام، المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، ولفيفا من المستشارين مساعدي وزير العدل، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجلس الدولة، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي داخل مجلس الدولة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في نُظم العمل القضائي والإداري؛ لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء عن كاهل المتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار المستشار عدنان فنجري  وزير العدل الى أن قضاة مجلس الدولة يؤدون رسالتهم باقتدار وأمانة لتحقيق العدالة الناجزة مراعاة لمصلحة المواطنين،  وأن مجلس الدولة كان سباقًا في مجالات التدريب واعتماد مسار ميكنة أدوات العمل والرقمنة، وتقليص حجم دورة العمل التقليدية، وهو الأمر الذي يساهم في تقديم خدمات عصرية ومتطورة لها دورها الكبير في رفعة وطننا الحبيب.

ومن جانبه أعرب المستشار أسامة شلبي عن اعتزازه الكبير بزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مؤكدًا أن العلاقات بين مجلس الدولة ووزارة العدل تعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون والتكامل لمصلحة منظومة العدالة وجمهور المتقاضين.

وثمن رئيس مجلس الدولة جهود وزير العدل وحرصه على التواصل الدائم والمستمر مع مجلس الدولة ومختلف الجهات والهيئات القضائية، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لا تدخر جهدًا في تعزيز سيادة القانون وإعلاء قيمة العدالة على أرض مصر والاهتمام بالقضاء وشئونه.

​وأشار المستشار أسامة شلبي إلي أن قضاة مجلس الدولة، يبذلون قصارى جهدهم في سبيل أداء رسالتهم السامية نحو تحقيق العدالة لانصاف أصحاب الحقوق، وحرصًا على التطور المستمر في مختلف جوانب عملهم والاستفادة من أدوات العصر الحديث، منها الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلي أن مجلس الدولة قطع خطوات كبيرة في مجال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في منظومة عمله.

وأكد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ، حرصه على استمرار التعاون بين مجلس الدولة ووزارة العدل لخدمة وطننا الحبيب، متمنيًا مزيدًا من التعاون.

