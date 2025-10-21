القضاء الإداري بالمنصورة يقبل 2 من الطعون ويرفض 32 طعناً لمرشحي النواب في الدقهلية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، اليوم، بقبول اثنين من الطعون المقدمة من المرشحين لإنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، فيما قضت برفض 32 طعنًا آخرين.

تم قبول الطعن المقدم من أحمد الشربيني، مرشح عن دائرة بلقاس والستاموني وجمصه، وحسين محمد مصطفى، مرشح عن دائرة أجا، وإعادتهما للسباق الانتخابي.

وكان 34 مرشحًا قد تقدموا بطعونا ردا على قرار استبعادهم من كشوف المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، قضت المحكمة برفض طعون الاخرين

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت خوض 257 مرشحًا لإنتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 10 دوائر بنطاق محافظة الدقهلية على 21 مقعدا فرديا ً.