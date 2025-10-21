طالب اعدادي ينهي حياته شنقا لخلافات أسرية مع والده في المحلة والأمن يحقق

شهدت منطقة ابوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة إنهاء طالب لحياته شنقا بسبب خلافات أسرية مع والده لمنعه من الذهاب للمدرسة واستكمال دراسته.

توجيهات عاجلة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة طالب داخل منزله بمنطقة أبو راضي.

تحرك عاجل

انتقلت قوة أمنية من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.