قرار جمهوري يجدد الثقة في الدكتورة رانيا عبده عميدة لكلية التربية النوعية جامعة طنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتجديد تعيين الدكتورة رانيا عبده محمود محمود الإمام ، عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، لمدة 3 سنوات قادمة.

قرار جمهوري



جاء ذلك القرار ضمن عدة قرارات جمهورية صدرت اليوم بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.

تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بالكلية عام 1997 ، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2007، لتعمل بعدها مدرساً بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2007.

تدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017، وعينت وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019، حتى صدر قرار بتعيينها عميداً للكلية عام 2022 ، ثم صدر القرار الجمهوري اليوم بالتجديد لها حتى عام 2028.