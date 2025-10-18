شابان يستقلان موتوسيكل.. أمن الغربية يفحص واقعة سرقة سيدة عجوز بشوارع طنطا

يكثف ضباط مديرية أمن الغربية اليوم، جهوده لكشف غموض واقعة سرقة حقيبة سيدة عجوز مسنة أثناء سيرها بالطريق العام علي يد شابين حال استقلالهما دراجة نارية، بشوارع طنطا مما تسبب في سقوطها أرضا .

تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لسيدة كانت تسير في أحد الشوارع الجانبية وتحمل حقيبة يد خاصة بها، وفوجئت بقيام شخصين يستقلان "موتوسيكل" بسرقتها، ما أدى إلى سقوطها أرضا وإصابتها بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وخيمت حالة من الصدمة والوجيعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مناشدين سرعة القبض على المتهمين.

توجيهات عاجلة

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية بمديرية أمن الغربية تفحص الفيديو المتداول من أجل تحديد هوية المتهمين، تمهيدا لضبطهما وعرضهما على النيابة العامة.