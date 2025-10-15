بروتوكول بين جامعة طنطا والبريد لتفعيل الخدمات المالية المتكاملة لكافة الطلاب

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الإدارية بهيئة البريد المصري، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

توجيهات جامعة طنطا

وقع البرتوكول من جانب الجامعة الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن جانب الهيئة القومية للبريد سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق.

تحسين خدمات المواطنين

وأوضح الدكتور محمد حسين أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للخدمات داخل الجامعة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو توفير خدمات مالية وبريدية متكاملة وميسرة لجميع منتسبي الجامعة، مضيفاً أن هذا البرتوكول سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال توفير الخدمات الأساسية (المالية والبريدية)، ورقمنة وتسهيل الإجراءات المالية والخدمية بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، لتقديم خدمات نوعية ذات كفاءة عالية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجامعة وواحدة من أكبر الهيئات الوطنية، مما يفتح آفاقاً للتعاون المستقبلي في مجالات أخرى تخدم العملية التعليمية والتنمية المجتمعية، مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور محمود سليم على جهوده الكبيرة في الإعداد والتنسيق والمتابعة لضمان إتمام هذا البروتوكول الهام الذي يخدم الجامعة والمجتمع.

من جانبه أكد الدكتور محمود سليم أن برتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار سعى الجامعة الدائم نحو تحقيق تكامل الخدمات المجتمعية وتطبيق مبادئ الشراكة الفعالة، مضيفاً أن الهدف الأساسي من هذا التوقيع هو تفعيل مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية، وتحقيق مبادئ الحوكمة الرقمية للخدمات والفعالية والشفافية، وتعزيز من دور الجامعة كـمؤسسة خدمية مجتمعية، ويضمن توفير بيئة عمل ودراسة أكثر كفاءة وراحة لجميع الطلاب، مضيفاً انه بموجب هذا البرتوكول سيتم فتح قنوات جديدة للتيسير على كافة منتسبي الجامعة للحصول على مختلف خدمات البريد المصري ومنها اتاحة أداء مصروفات الطلاب وقيمية اشتراك الأنشطة الطلابية والمدن الجامعة وكافة الخدمات الأخرى سواء المالية أو البريدية.

وفي نفس السياق أوضح سيد طمان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يؤكد ثقة جامعة طنطا في قدرات البريد المصري على تقديم خدمات سريعة وآمنة تخدم المجتمع الأكاديمي والطلاب، مشيرا الي أن البروتوكول يشمل بنودًا متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ومن خلال تخصيص مقر للبريد داخل الجامعة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالإضافة الي تحصيل رسوم الدراسات العليا والمدن الجامعية وتسليم شهادات المتدربين بمراكز الخدمة العامة في اماكن إقامتهم.

اختُتمت فاعليات توقيع البروتوكول بتبادل الدروع، حيث قام سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإهداء درع الهيئة إلى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تعبيراً عن التقدير للشراكة، ومن جانبه، أهدى رئيس الجامعة، درع جامعة طنطا إلى سيد طمان، تأكيداً على التعاون المثمر بين المؤسستين.