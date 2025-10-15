قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بروتوكول بين جامعة طنطا والبريد لتفعيل الخدمات المالية المتكاملة لكافة الطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الإدارية بهيئة البريد المصري، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

توجيهات جامعة طنطا 

وقع البرتوكول من جانب الجامعة الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن جانب الهيئة القومية للبريد سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق.

تحسين خدمات المواطنين 

وأوضح الدكتور محمد حسين أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للخدمات داخل الجامعة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو توفير خدمات مالية وبريدية متكاملة وميسرة لجميع منتسبي الجامعة، مضيفاً أن هذا البرتوكول سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال توفير الخدمات الأساسية (المالية والبريدية)، ورقمنة وتسهيل الإجراءات المالية والخدمية بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، لتقديم خدمات نوعية ذات كفاءة عالية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجامعة وواحدة من أكبر الهيئات الوطنية، مما يفتح آفاقاً للتعاون المستقبلي في مجالات أخرى تخدم العملية التعليمية والتنمية المجتمعية، مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور محمود سليم على جهوده الكبيرة في الإعداد والتنسيق والمتابعة لضمان إتمام هذا البروتوكول الهام الذي يخدم الجامعة والمجتمع.

من جانبه أكد الدكتور محمود سليم أن برتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار سعى الجامعة الدائم نحو تحقيق تكامل الخدمات المجتمعية وتطبيق مبادئ الشراكة الفعالة، مضيفاً أن الهدف الأساسي من هذا التوقيع هو تفعيل مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية، وتحقيق مبادئ الحوكمة الرقمية للخدمات والفعالية والشفافية، وتعزيز من دور الجامعة كـمؤسسة خدمية مجتمعية، ويضمن توفير بيئة عمل ودراسة أكثر كفاءة وراحة لجميع الطلاب، مضيفاً انه بموجب هذا البرتوكول سيتم فتح قنوات جديدة للتيسير على كافة منتسبي الجامعة للحصول على مختلف خدمات البريد المصري ومنها اتاحة أداء مصروفات الطلاب وقيمية اشتراك الأنشطة الطلابية والمدن الجامعة وكافة الخدمات الأخرى سواء المالية أو البريدية.

وفي نفس السياق أوضح سيد طمان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يؤكد ثقة جامعة طنطا في قدرات البريد المصري على تقديم خدمات سريعة وآمنة تخدم المجتمع الأكاديمي والطلاب، مشيرا الي أن البروتوكول يشمل بنودًا متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ومن خلال تخصيص مقر للبريد داخل الجامعة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالإضافة الي تحصيل رسوم الدراسات العليا والمدن الجامعية وتسليم شهادات المتدربين بمراكز الخدمة العامة في اماكن إقامتهم.

اختُتمت فاعليات توقيع البروتوكول بتبادل الدروع، حيث قام سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإهداء درع الهيئة إلى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تعبيراً عن التقدير للشراكة، ومن جانبه، أهدى رئيس الجامعة، درع جامعة طنطا إلى سيد طمان، تأكيداً على التعاون المثمر بين المؤسستين.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا البريد بروتوكول خدمات اخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

محكمة جنايات جنوب سيناء

​صدمة "الـ 5 أطنان" مخدرات.. المؤبد لـ 5 متهمين وبراءة لـ 3 في قضية تصادم جنوب سيناء ​

الطفل

طـ فل يمارس البلطجة بالمنوفية.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهم

القبض على شخص أجنبي استعرض بحذاء تزحلق وأمسك بسيارة شرطة بالإسكندرية

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد