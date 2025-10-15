وليد خليل يعلق على قرار علاء عبدالعال باستبعاد ثلاثي المحلة قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية

علّق المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة على قرار استبعاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في دوري نايل.

وقرّر علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة، إيقاف الثلاثي عاطف الحكيم مهاجم الفريق، ومحمود مجدي لاعب خط الوسط، ومصطفى أوفا الجناح الأيسر، عن المشاركة في تدريبات الفريق وذلك قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية، بسبب مشاركتهم في مباراة "خماسي" أثناء فترة التوقف الدولي.

وقال وليد خليل في تصريحات لـ ستاد المحور: "بالتأكيد علاء عبدالعال لم يتخذ هذا القرار إلا وهو مُتأكد منه".

وأضاف: "علاء عبدالعال مدرب كبير ويعامل اللاعبين كأبناءه، ولذلك بالتأكيد هو يمتلك المعلومة ومتأكد من مشاركة الثلاثي في مباراة "خماسي" وبالتالي قام باستبعادهم".

واختتم: "مباراة كهرباء الإسماعيلية مهمة وأتمنى فيها التوفيق للاعبين والجهاز الفني وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".