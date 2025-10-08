مرات أبوه.. ملابسات إشعال شاب النيران في بضائع سيدة تبيع أمام محله بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام صاحب محل بإشعال النيران ببضائع إحدى السيدات لقيامها بالبيع أمام المحل الخاص به بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة صاحب مكتبة – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية)، وبمواجهته أقر بأن السيدة المذكورة "زوجة والده" ودأبت على افتراش الأرصفة أمام المكتبة المملوكة له، وسكبه مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على الأرض وإشعال النيران لمنعها من الافتراش أمام المحل ملكه، ونفى حرقه أية بضائع للمذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.