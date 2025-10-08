ضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خلال حملاتها فى ضبط 10 سيارات تسير عكس الاتجاه بمنطقة النهضة بالقاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين، شنت الأجهزة الأمنية حملة مرور مفاجئة بمنطقة النهضة بالقاهرة، أسفرت عن ضبط 10 سيارات وقائديها لقيامهم بالسير عكس الاتجاه، ما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبسؤال المخالفين، اعترفوا بأنهم ارتكبوا المخالفة بهدف اختصار الطريق وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها لضمان الردع ومخالفة نظم المرور.