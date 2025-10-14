رئيس شركة مياه الغربية يتفقد أكبر محطات المعالجة ويشدد على رفع كفاءة التشغيل بالمحلة

أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المحطات الحيوية بفرع الشركة بالمحلة الكبرى.

توجيهات رئيس مياه الشرب

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي بالدواخلية

استهل رئيس الشركة جولته بتفقد محطة المعالجة العملاقة بمنطقة الدواخلية، والتي تُعد من أكبر المحطات على مستوى محافظة الغربية، حيث تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 160 ألف م³/يوم. وتتميز المحطة بتطبيق أحدث تقنيات المعالجة المتقدمة، بما يضمن معالجة فعالة لمياه الصرف الصحي والصناعي وفقًا لأعلى المعايير البيئية، وتخدم نطاقًا واسعًا من القرى والمناطق الصناعية.

محطات مياه الشرب التي شملتها الجولة:

- محطة مياه الداخلية النقّالى بطاقة إنتاجية 5184 م³/يوم.

- محطة مياه المحلة الرئيسية المرشحة بطاقة 25920 م³/يوم.

- محطة مياه شبرا ملكان النقّالى بطاقة 10368 م³/يوم.

- وخلال الجولة، شدد اللواء محمد عبدالفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القياسية للتشغيل، ومراقبة جودة المياه المنتجة والسيب النهائي، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد مركز خدمة العملاء المطور بفرع الشركة بالمحلة وعقد اجتماع موسّع بمقر فرع الشركة بالمحلة الكبرى، ضمّ جميع العاملين والمسؤولين، حيث ناقش خلاله خطط تحسين الأداء، وتطوير منظومة التشغيل، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.