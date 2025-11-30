قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
فن وثقافة

سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الفيلم.. خالد جلال يدعم منى زكي بهذه الطريقة

يارا أمين

وجه المخرج خالد جلال، رسالة دعم للفنانة منى زكي، مشيرًا إلى قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.

وكتب خالد جلال ، في تعليق له عبر حسابه على فيس بوك: "مين بيحاول يشكك في نجومية نجوم مصر..اولًا ام كلثوم شخصية يتعمل عليها الف فيلم و مسلسل و نفضل نخلد فيها طول عمرنا دي مش بس أيقونة مصرية دي أيقونة عربية عالمية
ثانيا مني زكي من اهم ممثلات مصر و الوطن العربي".

وتابع: “ثالثا هل كان الفريد العظيم الاستاذ احمد زكي قريب الشبه من عبد الحليم حافظ او الزعيم جمال عبد الناصر ؟ في الحقيقة هو قادر فنيا اي كانت المسافة بينه و بين الشخصية شكلا ان ينقل مشاعرها موضوعا و يجعلك تتفاعل وتصدق”.

وأضاف: “رابعا  فيلم فيه كريم عبد العزيز و احمد حلمي و آسر يس وعمرو سعد و محمد فراج وامينة خليل واحمد داوود و احمد امين و سيد رجب واحمد خالد صالح و تامر نبيل و عشرات من اهم نجوم مصر و من اخراج مروان وحيد حامد وكتابة احمد مراد وموسيقي هشام نزيه مين متصور انه هايطلع فيلم رديء”.

وتابع: “سأذهب مع اسرتي لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة ام كلثوم من بطولة و تأليف و إخراج نجوم مصر العظام واثق من استمتاعي، ولو حدث العكس لن اطفيء نجومي بيدي او اعلق لهم المشانق فانا احبهم جميعا وكم اسعدوني فنيا بإعمالهم العظيمة”.

واختتم: “يارب خير و مزيدا من الاعمال عن اعلام مصر حتى لا ننسي في عالم يحاول ان يجعلك تنسي تاريخك وماضيك حتي تفقد الطريق لمستقبلك”.

فيلم الست 
يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة
وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

المخرج خالد جلال منى زكي فيلم الست أم كلثوم الفنانة منى زكي

