سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الفيلم.. خالد جلال يدعم منى زكي بهذه الطريقة

وجه المخرج خالد جلال، رسالة دعم للفنانة منى زكي، مشيرًا إلى قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.

وكتب خالد جلال ، في تعليق له عبر حسابه على فيس بوك: "مين بيحاول يشكك في نجومية نجوم مصر..اولًا ام كلثوم شخصية يتعمل عليها الف فيلم و مسلسل و نفضل نخلد فيها طول عمرنا دي مش بس أيقونة مصرية دي أيقونة عربية عالمية

ثانيا مني زكي من اهم ممثلات مصر و الوطن العربي".

وتابع: “ثالثا هل كان الفريد العظيم الاستاذ احمد زكي قريب الشبه من عبد الحليم حافظ او الزعيم جمال عبد الناصر ؟ في الحقيقة هو قادر فنيا اي كانت المسافة بينه و بين الشخصية شكلا ان ينقل مشاعرها موضوعا و يجعلك تتفاعل وتصدق”.

وأضاف: “رابعا فيلم فيه كريم عبد العزيز و احمد حلمي و آسر يس وعمرو سعد و محمد فراج وامينة خليل واحمد داوود و احمد امين و سيد رجب واحمد خالد صالح و تامر نبيل و عشرات من اهم نجوم مصر و من اخراج مروان وحيد حامد وكتابة احمد مراد وموسيقي هشام نزيه مين متصور انه هايطلع فيلم رديء”.

وتابع: “سأذهب مع اسرتي لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة ام كلثوم من بطولة و تأليف و إخراج نجوم مصر العظام واثق من استمتاعي، ولو حدث العكس لن اطفيء نجومي بيدي او اعلق لهم المشانق فانا احبهم جميعا وكم اسعدوني فنيا بإعمالهم العظيمة”.

واختتم: “يارب خير و مزيدا من الاعمال عن اعلام مصر حتى لا ننسي في عالم يحاول ان يجعلك تنسي تاريخك وماضيك حتي تفقد الطريق لمستقبلك”.

فيلم الست

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.