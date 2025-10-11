رشاد العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة

أكد التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والإفريقي والترجي التونسيان السابق، على قوة بطولة الدوري المصري، مشددًا على أن تجارب لاعبين تونسيين كثيرين أبرزهم علي معلول وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي كانت دافع له لخوض التجربة، واختيار نادي غزل المحلة بسبب تاريخه الكبير وجماهيره العريضة.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنا أحد أبناء النادي الإفريقي، أحد كبار أندية تونس وإفريقيا، ولعبت أيضًا رفقة الترجي الغريم التقليدي لسنوات.

وأضاف لاعب غزل المحلة: فكرة اللعب لنادي جماهيري كانت هي الدافع لاختيار نادي غزل المحلة، رغم ابتعاده عن المنافسة ومنصات التتويج خلال السنوات الأخيرة، لكن حديث رئيس النادي عن المشروع الكبير لإعادة النادي لسابق عهده، كان بمثابة تحدي كبير لي، وأنا قبلت التحدى وأريد الفوز به.

واختتم لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق: تجربة سيف الدين الجزيري في الدوري التونسي ثم المصري هي خير مثال للاعبين التونسيين، بدأ في الإفريقي وصنع تاريخًا، ثم انتقل لأندية أقل وخاض تحديات جديدة، ثم انتقل إلى الدوري المصري ولعب في طنطا ثم المقاولون العرب ثم النقلة الأهم في مسيرته مع الزمالك، ليفوز بالتحدي.