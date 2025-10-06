تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى .. والنقابة تتدخل

تلقت غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا اليوم من النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، يفيد بتعرض مديرة مدرسة محلة أبوعلي الثانوية بنات بالمحلة الكبري، للتعدى من قِبل ولية أمر خلال اليوم الدراسى، وتم استدعاء الشرطة والتحقيق فى الواقعة، واحتجاز ولية الأمر.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة على أن يتولى محامى النقابة الفرعية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق مديرة المدرسة.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن المعلمة وسام مصطفى وتتولى مديرة مدرسة المحلة الثانوية بنات، فوجئت صباح اليوم خلال اليوم الدراسي، باقتحام مكتبها من ولية أمر تدعي وجود مشكلة اجبار ابنتها على دخول البكالوريا.

وتطور الموقف بالتعدى باليد على مديرة المدرسة، التي تواصلت سريعا مع محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، الذي قام على الفور بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة، وتنفيذ تكليفات خلف الزناتى نقيب المعلمين، بتولى محامي التقابة الفرعية الدفاع عن مديرة المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات بمركز شرطة المحلة، تبين عدم صحة ادعاءات ولية الأمر التى قدمت اعتذارا لمديرة المدرسة عما بدر منها من تجاوزات.

وبقلب الأم والمعلمة والمربية الفاضلة قبلت مديرة المدرسة الاعتذار وتنازلت عن المحضر.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على أن نقابة المعلمين لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المعلمين، ضد تجاوزات بعض أولياء الأمور، مشددًا على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن النقابة ستواصل دورها في حماية أعضائها قانونيًا ومهنيًا.