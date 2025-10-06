قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى .. والنقابة تتدخل

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا اليوم من النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، يفيد بتعرض مديرة مدرسة محلة أبوعلي الثانوية بنات بالمحلة الكبري، للتعدى من قِبل ولية أمر خلال اليوم الدراسى، وتم استدعاء الشرطة والتحقيق فى الواقعة، واحتجاز ولية الأمر.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة على أن يتولى محامى النقابة الفرعية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق مديرة المدرسة.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن المعلمة وسام مصطفى وتتولى مديرة مدرسة المحلة الثانوية بنات، فوجئت صباح اليوم خلال اليوم الدراسي، باقتحام مكتبها من ولية أمر تدعي وجود مشكلة اجبار ابنتها على دخول البكالوريا.

وتطور الموقف بالتعدى باليد على مديرة المدرسة، التي تواصلت سريعا مع محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، الذي قام على الفور بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة، وتنفيذ تكليفات خلف الزناتى نقيب المعلمين، بتولى محامي التقابة الفرعية الدفاع عن مديرة المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات بمركز شرطة المحلة، تبين عدم صحة ادعاءات ولية الأمر التى قدمت اعتذارا لمديرة المدرسة عما بدر منها من تجاوزات.

وبقلب الأم والمعلمة والمربية الفاضلة قبلت مديرة المدرسة الاعتذار وتنازلت عن المحضر.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على أن نقابة المعلمين لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المعلمين، ضد تجاوزات بعض أولياء الأمور، مشددًا على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن النقابة ستواصل دورها في حماية أعضائها قانونيًا ومهنيًا.

نقابة المعلمين نقيب المعلمين خلف الزناتي مدرسة محلة أبوعلي الثانوية بنات بالمحلة الكبري مدرسة محلة أبوعلي الثانوية المحلة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

أعمدة الإنارة

لرفع مستوى الأمان.. زرع 17 عمود إنارة بطريق حاذق بكفر الشيخ| صور

الاعمال

مكتبة مصر العامة تشارك في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض بانوراما أكتوبر ويشيد بإبداعات الطلاب.. صور

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد