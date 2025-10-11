بعد التألق أمام المحلة.. هل يواصل فيريرا الاعتماد على أحمد ربيع ؟

يواصل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على خدمات أحمد ربيع في تشكيل الفريق الأساسي، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز خلال مشاركته الأخيرة أمام غزل المحلة.

وكان أحمد ربيع قد سجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في أول ظهور له بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وينوي فيريرا منح اللاعب مزيدًا من الفرص خلال المباريات المقبلة، بهدف رفع معنوياته وزيادة انسجامه مع الفريق، لا سيما أنه يدرك جيدًا الإمكانيات الفنية التي يمتلكها ربيع ويثق بقدرته على تقديم الإضافة لخط الوسط الأبيض.