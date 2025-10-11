التونسي رشاد العرفاوي: غزل المحلة لا يدافع فقط والدليل مانشستر سيتي

أكد التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة الحالي والأفريقي والترجي التونسيان السابق، أن النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون صعبة للغاية، وأن الفرق التي ستتواجد في مرحلة الهبوط ستكون جميعها في خطر، مؤكدًا أن النقطة "هتفرق"، كل مباراة مهمة وكل نقطة أكثر أهمية.

وتابع "العرفاوي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هدفنا في غزل المحلة هو التواجد ضمن السبعة الكبار، لكن المنافسة على اللقب ستكون صعبة، أضعنا نقاط كثيرة بسذاجة ونحاول حاليًا علاج وتصحيح الأخطاء، من أجل استكمال الموسم بشكل أفضل.

وأضاف لاعب الإفريقي والترجي التونسيان السابق حديثه: كابتن علاء عبد العال مدرب كبير، ومقولة غزل المحلة يدافع فقط غير صحيحة، مانشستر سيتي وليفربول يدافعان وهذه هي كرة القدم.

واختتم لاعب غزل المحلة الحالي حديثه: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري هم الأقوى حاليًا، الأحمر تعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، والزمالك يمكنه المنافسة باسمه فقط كون قائمته ليست أفضل شيء، بيراميدز فريق محترم ومحترف، والمصري البورسعيدي فريق جيد ويمتلك مدرب كبير هو التونسي نبيل الكوكي.