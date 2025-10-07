قرار عاجل بشأن سفاح عزبة رستم بالمحلة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف جنايات المحلة بمحافظة الغربية قرارا عاجلا بتأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ سفاح عزبة رستم، والمتهم بقتل والدته وشقيقيه وتقطيع جثثهم وإشعال النيران بها، إلى الشهر المقبل، سعيا في مناقشة الأطباء الشرعيين وسماع أقوال المتهم، فضلًا عن عرضه على لجنة خماسية من الأطباء النفسيين لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

قرار عاجل ضد سفاح رستم

وكان رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية برئاسة أصدر المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية كل من المستشارين احمد محمد محمد عبد السلام ومحمد ابو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله قرار بإحالة أوراق المدعو "محمد الشرقاوي" المعروف اعلاميا ب"سفاح عزبة رستم" بتهمه إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه .

وكانت هيئة المحكمة الموقرة استمعت إلي أقوال طبيبة الطب الشرعي والتي أيدت ارتكاب المتهم بالتمثيل بأجساد أمه وشقيقه وشقيقته غدىا لافتة أن التحاليل الوراثية تبين منها الصلة الجينية بين المتهم وضحاياه.

وكان في مفاجئة من العيار الثقيل بكي "محمد يوسف الشرقاوي" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم أمام قضاة محكمة جنايات المحلة حال مثوله مقيد بالكلابشات مردد عبارة "أمي السبب فرقت بيني وبين أخواتي و الغيره في المعاملة دفعتني انتقم واخلص عليهم وهم نايمين ".

رساله إلي سفاح عزبة رستم

كما وجهت هيئة المحكمة الموقرة رسالة شديدة اللهجة كان نصها "خلصت عليهم كداعشي والقانون لن يرحمك"

وفي مشهد أخر حضر السفاح خانعا واضعا رأسه بين يديه والدموع لا تفارق عيناه وسط حالة من الترقب حينما وجهت هيئة المحكمة الموقرة له سؤالا جاء نصه "خلصت علي امك وأخواتك بفكر داعشي ومثلت بأجسادهم دون رحمه " .

وافادت مصادر مقربة من أسرة المجني عليهم بتقدم بالطلب رسمي إلي هيئة المحكمة الموقرة بعدم السماح بعلنية الجلسة حفاظا علي حرمة الموتى من الضحايا ومشهد الرأي العام .



وكانت الأجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية دفعت منذ قليل بحراسة أمنية مشددة مدعومة بطواقم للتأمين وصول المدعو "محمد يوسف الشرقاوي" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي قفص الاتهام بمحكمة جنايات المحلة المتهم بإنهاء حياة امه وشقيقه وشقيقته تزامنا مع حضور باقي أفراد الأسرة مطالبين بضرورة تحقيق القصاص العادل .

وكان المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ووكيل مكتب النائب العام اعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بإحالة"محمد .م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .

كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقه فضلا عن صدور تقرير الصحه النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 98٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته .

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بتجديد حبس"محمد الشرقاوي "المتهم المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم " 45 يوما علي ذمة التحقيقات .

كما وجهت النيابة العامة خطابا عاجلا إلي هيئة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بسرعه الانتهاء من تقريرهم سعيا في تحديد هوية الضحايا وسرعه دفن ما تبقي من أشلاءهم حسب الطرق الشرعية فضلا عن تنفيذ قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الفترة الجارية.

كما أعدت النيابة العامة تقريرا حول تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان للحادث من الجيران أبناء العزبة .

وتابعت مصادر نيابية داخل جهاز التحقيق أن المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وهو في حاله اتزان عقلي كاملا ومدرك تماما ما ارتكبه من جريمة شنعاء في حق أسرته .

واستندت المصادر النيابية عن تقارير شهود العيان من أفراد أسرة الضحية والمتهم أكدوا أنه ليس له تاريخ مرضي نفسي سابقا .

وباشرت النيابة العامة التحقيقات المستمرة مع الشاب "محمد الشرقاوي" والذي اقترف جريمة شنعاء صدمت واقع الشارع الغرباوي تزامنا مع استمرار التحقيقات لأكثر من 12 متواصلة سعيا في الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جريمته بالتخلص من أمه وشقيقه وشقيقته خلال نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل أفادت مصادر نيابية عن صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وأطباء الطب الشرعي لمعاينة موقع الجريمة وأخذ بصمه وراثية "dna" من المتهم وضحاياه لمطابقتها وبيان مدي صلاة القرابة والتعرف والتأكد من هوية الضحايا من أفراد أسرته.

تحرك جهات التحقيق

كما باشرت جهات التحقيق أليات تمثيل المتهم لكافة مشاهد تنفيذ جريمته باكيا ومنهارا بداية من مراحل توثيق ضحاياه بالحبال وخنقهم واستخدام صاروخ واسلحه بيضاء منها "سكاكين مطبخ" لتمزيق جثامين والدته وشقيقته وشقيقه في وضح النهار خلال خامس أيام عيد الأضحى المبارك الماضي .

وتابعت المصادر النيابية أن المتهم استخدم مواد حارقة منها "كيروسين" وشرع في محاولة طمس ملامح جريمته بإضرام النيران في أجسادمهم ووضعها داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزل أسرته بنطاق عزبة رستم بقرية الشين بنطاق مركز قطور .

واستندت المصادر النيابية أن المتهم يتمتع بذكاء عال وإدراك متكامل حاله مثوله أمام جهات التحقيق فضلا عن وعيه لما ارتكبه في حق أسرته بعدما ضبط جالسا علي احد شواطىء بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ .

فرض حراسه

وأوصت الجهات الأمنية بفرض الحراسة المشددة علي المتهم حال عرضه بالجهات التحقيق بعدما انتاب أهالي العزبة حالة من السخط والغضب حياله أثناء تمثيله الجريمة خشيه الفتك به .

وأفادت مصادر أمنية موثوق بها أن المتهم وصل خانعا إلي سرايا النيابة العامة موثق بالكلابشات وبرفقته ادوات الجريمة والأحراز المضبوطه معه والتي جاءت عبارة عن "أسلحة بيضاء ومواد حارقة وصاروخ كهربائي " عثر عليها داخل حظيرة منزل الأسرة الضحية بموقع الجريمة .

وكشف "محمد .م" 35 سنة عامل ابن عم "سفاح رستم" في تصريحات صحفية أنه علم بافتضاح جريمته من خلال تصاعد أدخنه وروائح كريهه من داخل منزل الأسرة الضحية والمقابل لمنزله لافتا بقوله "في آخر أيام حياه أمه وشقيقه وشقيقته كان كثير الشجار معهم طمعا في الحصول علي أموال منهم سعيا في إتمام أعمال تجاريه خاصه بهم وحاول كثيرا الضغط عليهم لبيع ميراثهم من أبوهم والذي توفي خلال 5 سنوات الماضية " .

رواية شهود عيان

واضاف ابن عم السفاح بقوله "كلنا جميعا داخل العزبة صدمنا بعدما فوجئنا بتخلصه من أفراد الأسرة بالكامل دون رحمه والقاء اجسادها للكلاب داخل الحظيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمه".

وكان ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط شاب عرف إعلاميا ب"سفاح رستم " متهم بإنهاء حياه أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية بعزبة رستم بقطور وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي قطور .

وافادت مصادر أمنية أنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختباءه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقه المتهم ويدعي " أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث ،والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محامي.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .

كما تم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا فيما نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.