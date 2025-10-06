محافظ الغربية يُلغي احتفالات العيد القومي حدادًا على شهداء مصنع المحلة الكبرى

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلغاء الحفل الفني الذي كان مقررًا إقامته بالمسرح الثقافي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك حدادًا على أرواح شهداء حادث مصنع المحلة الكبرى، مؤكدًا أن الغربية لا يمكن أن تحتفل بينما الحزن يملأ قلوب أبنائها، وأن احترام دماء الشهداء ومشاعر أسرهم أسمى من أي مظاهر احتفال.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن القرار يأتي تقديرًا للمصاب الأليم الذي خيّم على المحافظة، واحترامًا للواجب الإنساني والوطني تجاه من فقدناهم، مضيفا أن “أسبوع الخير” الذي تتواصل فعالياته في مختلف المراكز والمدن هو الاحتفال الحقيقي بالعيد القومي هذا العام، بما يتضمنه من افتتاحات مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل ودعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية.

تحرك عاجل

واختتم محافظ الغربية بيانه قائلاً: ما يتحقق من خير وتنمية خلال هذا الأسبوع نُهديه لأرواح أبنائنا الشهداء، فهم رمز العطاء والتضحية، وستظل الغربية وفيّة لهم وعهدنا أن يبقى العمل من أجل الناس هو لغتنا الدائمة، والعطاء هو احتفالنا الحقيقي بالعيد القومي.