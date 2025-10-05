رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهاني وأصدق والأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أفراد القوات المسلحة الباسلة، وكافة جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

توجيهات محافظ الغربية

أكد الدكتور محمد حسين أن هذه الذكرى الغالية ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية اعادفيها الكرامة للشعب وسطّرت ملحمة تاريخية بدماء أبناء الوطن، وشدد على أن هذه الملحمة ستبقى شاهدة على قدرة المصريين على صنع المعجزات من خلال توحدهم والتحامهم خلف قيادتهم السياسية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.