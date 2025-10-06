قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن محمود طلعت نجم غزل المحلة..تفاصيل

محمود صلاح
محمود صلاح
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن اللاعب محمود صلاح نجم غزل المحله. 

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"هل تعلم أن محمود صلاح الذي سجل هدف التعادل لغزل المحلة في مرمى الزمالك من مواليد 22 سبتمبر 2007 أي أن عمره 18 عاما فقط ، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري الممتاز في الموسم الحالي

عندما وُلد محمود صلاح كان عبد الله السعيد عمره 22 عاما وكان يلعب في الدوري الممتاز مع الاسماعيلي قبلها بـ 3 مواسم".

وفي إطار أخر، تغزل حازم إمام، نجم الزمالك السابق، في أحمد ربيع، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة غزل المحلة.

وظهر أحمد ربيع، مع الزمالك لأول مرة بصفة أساسية هذا الموسم في مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أول أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الحاجة الحلوة في مباراة غزل المحلة، هو أحمد ربيع، لاعب كويس أوي، وهيظهر بمستوى أفضل في المباريات المقبلة».

وأضاف: «أحمد ربيع، يقدم أداءً مميزًا منذ الموسم الماضي مع فريق البنك الأهلي، أول مرة أشوف ديفندر في الزمالك يسجل هدف برأسه».

وتابع: «أحمد ربيع، هيكون إضافة للزمالك مع نبيل عماد (دونجا) ومحمد شحاتة».

يُذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع أحمد ربيع، في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق البنك الأهلي.

