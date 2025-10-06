من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

أشاد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، بصفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أبرمها جون إدوارد المدير الرياضي للنادي في بداية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد تعاقد هذا الموسم مع ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، ولاعب وسط البنك الأهلي أحمد ربيع، ومحمد اسماعيل مدافع زد، والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد، إلى جانب الأنجولي شيكو بانزا من إستريلا البرتغالي، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من صفوف أوليكساندريا الأوكراني، وعبدالحميد معالي لاعب اتحاد طنجة، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: «صفقات الزمالك هذا الموسم مفاجأة، ولم أكن متوقعًا في البداية ظهور اللاعبين بهذا الأداء الجيد، لكن ما ينقص الفريق هو وجود مدير فني مميز يجيد استغلال إمكانيات هؤلاء اللاعبين».



وأضاف: «البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك، نجم من كوكب آخر، وهو أفضل من كينو نجم بيراميدز السابق، ويتفوق عليه مهاريًا، كما أن الأول ما زال أمامه الكثير، على عكس كينو الذي انضم إلى بيراميدز وهو يبلغ من العمر 31 عامًا».