مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بحضور محافظ الغربية، وعدد من الوزراء، والقيادات السياسية والدينية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تحت عنوان "شرف الدفاع عن الأوطان"، حيث أكد أن حماية الوطن وصون مقدراته فريضة شرعية وواجب وطني، مشيرًا إلى أن حب الوطن غريزة فطرية وقيمة إنسانية رفيعة تستوجب التضحية والفداء، مستعرضًا فضيلته ما قدمه أبطال القوات المسلحة المصرية عبر التاريخ من تضحيات، وفي مقدمتها نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للأمة عزتها وكرامتها.

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس عمق الانتماء الوطني

وأكد مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس عمق الانتماء الوطني لأبناء هذه المحافظة العريقة، مشددًا على أن مثل هذه المناسبات تعزز روح الوحدة والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتذكر الجميع بواجبهم نحو خدمة الوطن والمساهمة في تنميته وبنائه ونهضته.

كما قام المفتي بزيارة ديوان عام محافظة الغربية، حيث كان في استقبال فضيلته، اللواء، أشرف الجندي، محافظ الغربية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الثقافة والفكر القويم، وغرس القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، والعمل على ترسيخ المبادئ الدينية السامية التي تحض على التسامح والتعايش، ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والديني بين أبناء الشعب.

محافظ الغربية: نقدر جهود مفتي الجمهورية في تعزيز الوعي الديني ونشر قيم التسامح

من جانبه، رحب اللواء، أشرف الجندي، محافظ الغربية، بـ مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق للجهود المباركة التي يبذلها المفتي والدور الريادي الذي يضطلع به في تعزيز الوعي الديني بين أبناء المجتمع، ونشر قيم التسامح والمحبة والأخلاق، فضلًا عن مساهماته المتواصلة في دعم المبادرات المجتمعية.

ونوه بأن وجود فضيلته بين أبناء محافظة الغربية في هذه المناسبة الوطنية يُعد دعمًا معنويًا كبيرًا ويعكس أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي، وقد أهدى اللواء، أشرف الجندي درع محافظة الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة الدعوة وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي.

وحضر الصلاة كل من د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، ود. محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات السياسية والدينية والأمنية بالمحافظة.