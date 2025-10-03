قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا

محمد شحتة

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بحضور محافظ الغربية، وعدد من الوزراء، والقيادات السياسية والدينية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تحت عنوان "شرف الدفاع عن الأوطان"، حيث أكد أن حماية الوطن وصون مقدراته فريضة شرعية وواجب وطني، مشيرًا إلى أن حب الوطن غريزة فطرية وقيمة إنسانية رفيعة تستوجب التضحية والفداء، مستعرضًا فضيلته ما قدمه أبطال القوات المسلحة المصرية عبر التاريخ من تضحيات، وفي مقدمتها نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للأمة عزتها وكرامتها.

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس عمق الانتماء الوطني

وأكد مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس عمق الانتماء الوطني لأبناء هذه المحافظة العريقة، مشددًا على أن مثل هذه المناسبات تعزز روح الوحدة والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتذكر الجميع بواجبهم نحو خدمة الوطن والمساهمة في تنميته وبنائه ونهضته.

كما قام المفتي بزيارة ديوان عام محافظة الغربية، حيث كان في استقبال فضيلته، اللواء، أشرف الجندي، محافظ الغربية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الثقافة والفكر القويم، وغرس القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع،  والعمل على ترسيخ المبادئ الدينية السامية التي تحض على التسامح والتعايش، ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والديني بين أبناء الشعب. 

محافظ الغربية: نقدر جهود مفتي الجمهورية في تعزيز الوعي الديني ونشر قيم التسامح

من جانبه، رحب اللواء، أشرف الجندي، محافظ الغربية، بـ مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق للجهود المباركة التي يبذلها المفتي والدور الريادي الذي يضطلع به في تعزيز الوعي الديني بين أبناء المجتمع، ونشر قيم التسامح والمحبة والأخلاق، فضلًا عن مساهماته المتواصلة في دعم المبادرات المجتمعية. 

ونوه بأن وجود فضيلته بين أبناء محافظة الغربية في هذه المناسبة الوطنية يُعد دعمًا معنويًا كبيرًا ويعكس أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء المجتمعي، وقد أهدى اللواء، أشرف الجندي درع محافظة الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة الدعوة وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي.

وحضر الصلاة كل من د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، ود. محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات السياسية والدينية والأمنية بالمحافظة.

الدكتور نظير عياد نظير عياد مفتي الجمهورية صلاة الجمعة مسجد سيدي أحمد البدوي محافظة الغربية العيد القومي لمحافظة الغربية

