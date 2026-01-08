الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض للحصول على الدرجات العلمية فى (الماجستير - الدكتوراه - البورد) بالمعاهد التابعة للأكاديمية من خلال التسجيل فى البرامج الآتية:
أولاً : الأطباء البشريين :
- برامج الماجستير والدكتوراه فى تخصصات (طب الميدان - الطب الرياضى - الصحة العامة - الميكروبيولوجى - الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة - التغذية الإكلينيكية - الصحة النفسية - صحة المسنين - الأمراض المعدية والوبائيات) .
- البورد المصرى فى (الجراحة العامة - جراحة المسالك - جراحة المخ والأعصاب - الباطنة العامة - الجهاز الهضمى والكبد - الكلى - الصدر - الأمراض العصبية - الأشعة التشخيصية - طب الأطفال - التخدير - طب الطوارئ - الطب النووى - الرعاية المركزة - الرمد - النسا والتوليد - الطب النفسى - الأنف والأذن والحنجرة - التخاطب - علاج الألم "شرط الحصول على الدكتوراه") .
ثانياً: الصيادلة:
- برامج الماجستير والدكتوراه فى تخصصات (إدارة الإمداد الطبى - الصحة العامة - الميكروبيولوجى).
- البورد المصرى فى (الصيدلة الإكلينيكية) .
ثالثاً: العلاج الطبيعى:
أ- برامج الماجستير / الدكتوراه فى تخصصات ( التأهيل البدنى - علاج طبيعى رياضى - علاج مسنين ) .
ب- البورد المصرى فى ( العلاج الطبيعى ) .
رابعاً : التمريض :
- برامج الماجستير والدكتوراه فى تخصصات (تمريض الطوارئ والكوارث - إدارة التمريض - تمريض صحة عامة - تمريض مسنين) .
- البورد المصرى فى (تمريض الطوارئ والحالات الحرجة) .
خامساً : البرامج المشتركة لجميع مقدمى الخدمة الصحية (الطب البشرى / الأسنان / الصيدلة / العلاج الطبيعى / التمريض) :
- برامج الماجستير و الدكتوراه فى تخصصات (إدارة الطوارئ - الصحة والسلامة المهنية - صحة البيئة) .
الأوراق المطلوبة للتقديم
- 2 صورة لبطاقة الرقم القومى
شهادة الميلاد الإلكترونية
- 2 صورة للكارنية العسكرى للضباط العاملين "بالخدمة / المعاش"
- صورة شهادة المؤهل "بكالوريوس / ماجستير "
- صورة شهادة الإمتياز
- السيرة الذاتية
- 6 صور شخصية " 4×6 "
الموقف من التجنيد )
وبالنسبة للعسكريين تقديم خطاب بالموافقة على التسجيل من إدارة الخدمات الطبية .
على أن يكون التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية إعتباراً من 15 / 01 / 2026 ولمدة شهر .
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة ،