الهلال الأحمر يدفع بـ 118 ألف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 112 إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 112 حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 112، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 118 ألف سلة غذائية، 755 طن دقيق، أكثر من 970 طن أدوية علاجية ومستلزمات طبية وإغاثية، ما يزيد عن 160 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 1,580 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس السيئ يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 30,970 قطعة ملابس شتوية، 920 بطانية، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.