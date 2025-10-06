رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام الدراسة ويلتقي طلاب الجامعة الأهلية

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، اليوم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في مختلف كليات وبرامج الجامعة الأهلية بمقرها في سبرباي.

توجيهات جامعة طنطا

وشملت الجولة تفقد القاعات والمدرجات الدراسية للتأكد من جاهزيتها الكاملة، كما التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب ورحب بهم وتمنى لهم عاماً جامعياً مكللاً بالنجاح والتفوق.

وأكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة الأهلية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية في إقليم الدلتا، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للابتكار والإبداع، مشيدا بما لمسه اليوم من انتظام تام في الدراسة، مؤكدا التزام الجامعة بتوفير أعلى مستويات الجودة الأكاديمية.

وحرص رئيس الجامعة على الالتقاء بالطلاب داخل القاعات الدراسية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وشدد د. حسين خلال اللقاءات التي عقدها على أهمية التزام الطلاب بالحضور والانتظام في الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تذليل اي عقبات تواجه الطلاب وانتظام العملية التعليمية.